Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:01, 3 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 3 июля отменили и задержали 23 рейса

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в понедельник, 3 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли вылеты 7 воздушных судов, 7 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 7 рейсов, в Шереметьево — 2.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне российский пассажирский лайнер прервал взлет из-за технической неисправности. Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга в Уфу. Причина отмены рейса была связана с отказом радара.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

    Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

    В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

    Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

    На Украине признали недостойное поведение военных

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

    Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

    Шойгу заявил об уничтожении 16 танков Leopard на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости