В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 3 июля отменили и задержали 23 рейса

В трех московских аэропортах в понедельник, 3 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли вылеты 7 воздушных судов, 7 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 7 рейсов, в Шереметьево — 2.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне российский пассажирский лайнер прервал взлет из-за технической неисправности. Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга в Уфу. Причина отмены рейса была связана с отказом радара.