Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:20, 3 июля 2023Из жизни

Американка выстрелила в сына из-за компьютерной игры

Fox 5 Atlanta: в США мать выстрелила в сына и ранила из-за игровой приставки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жительница Атланты Джакуана Батлер несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, передает Fox 5 Atlanta.

По данным телеканала, женщина находится под стражей. «Мать обвиняют в том, что она застрелила сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки», — подчеркивается в сообщении. Журналисты отметили, что полицейские получили сообщение о стрельбе. Когда прибыли на место преступления, они обнаружили 17-летннего парня со множественными огнестрельными ранениями.

Следователи смогли выяснить, что огонь по подростку открыла 31-летняя мать. О состоянии подростка не уточняется. Журналисты указали, что Батлер сейчас находится в тюрьме округа Фултон. Ей выдвинули обвинения по нескольким статьям: в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.

Ранее жительница Техаса выстрелила в человека, пытавшегося угнать ее машину, в которой находились ее дети.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

    «Барселона» захотела купить «турецкого Месси»

    Американка выстрелила в сына из-за компьютерной игры

    В России указали на потерю Западом доминирующей роли в мире

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

    Порнозвезда дала совет женщине без опыта свиданий

    «Худшего эксгибициониста страны» снова посадили в тюрьму

    В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

    Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости