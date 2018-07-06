Американка застрелила угонщика на глазах у детей

Жительница Техаса застрелила человека, пытавшегося угнать ее машину, в которой находились ее дети. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, когда угонщик занял место водителя, женщина находилась на заправке. Она запрыгнула на пассажирское сиденье и потребовала от злоумышленника остановиться. Мужчина не отреагировал, поэтому американка достала из бардачка пистолет и выстрелила ему в голову.

После выстрелов машина проехала несколько метров, врезалась в телефонный столб и остановилась у обочины. Ни женщина, ни ее дети не пострадали. «Я отреагировала быстро, потому что беспокоилась за детей», — отметила жительница Техаса.

Полиция опознала в убитом 36-летнего Рики Райта, который до этого дважды привлекался к ответственности за незаконный захват чужих машин.

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