«ВКонтакте» покинет генеральный директор

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова покинет свой пост

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK и технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покинут свои посты, чтобы заняться собственным проектом. Об этом сообщила пресс-служба компании на ее официальном сайте.

С 3 июля управлять одноименной соцсетью будет коллегиальный орган — управляющая команда. В состав войдут представители топ-менеджмента VK и менеджмента «ВКонтакте». Они будут заниматься операционными процессами, принятием стратегических решений и развитием новых направлений соцсети.

«Хочу также поблагодарить Марину и Александра за достижение высоких аудиторных показателей "ВКонтакте", запуск таких знаковых продуктов, как Клипы, Видео, Звонки, Знакомства и NFT», — заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. Он заявил, что под их руководством была проделана большая работа для достижения технологического лидерства соцсети, а также запущено множество успешных сервисов. Кириенко пожелал Красновой и Тоболю успехов в будущих начинаниях.

В начале 2023 года VK попала в десятку самых дорогих интернет-компаний России по версии Forbes наряду с 1C, ЦФТ, HeadHunter, «Лаборатория Касперского», AliExpress Россия и VK. В тройку лидеров вошли «Яндекс», Wildberries и Avito.