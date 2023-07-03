Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:52, 3 июля 2023Экономика

«ВКонтакте» покинет генеральный директор

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова покинет свой пост

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK и технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покинут свои посты, чтобы заняться собственным проектом. Об этом сообщила пресс-служба компании на ее официальном сайте.

С 3 июля управлять одноименной соцсетью будет коллегиальный орган — управляющая команда. В состав войдут представители топ-менеджмента VK и менеджмента «ВКонтакте». Они будут заниматься операционными процессами, принятием стратегических решений и развитием новых направлений соцсети.

«Хочу также поблагодарить Марину и Александра за достижение высоких аудиторных показателей "ВКонтакте", запуск таких знаковых продуктов, как Клипы, Видео, Звонки, Знакомства и NFT», — заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. Он заявил, что под их руководством была проделана большая работа для достижения технологического лидерства соцсети, а также запущено множество успешных сервисов. Кириенко пожелал Красновой и Тоболю успехов в будущих начинаниях.

В начале 2023 года VK попала в десятку самых дорогих интернет-компаний России по версии Forbes наряду с 1C, ЦФТ, HeadHunter, «Лаборатория Касперского», AliExpress Россия и VK. В тройку лидеров вошли «Яндекс», Wildberries и Avito.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

    В НАТО сравнили контрнаступление Украины с высадкой союзников в Нормандии

    Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

    Девять россиян отравились медвежатиной

    В ВСУ заявили об угрозе наступления на Часов Яр

    «Челси» расстанется с Бабой

    Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

    Застрявшим в пробке на Крымском мосту туристам вернут потраченные деньги

    Россиянин изнасиловал школьницу и был пойман местными жителями

    Протесты во Франции пошли на спад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости