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14:03, 27 февраля 2023Экономика

Названа самая дорогая интернет-компания России

Forbes назвал «Яндекс» самой дорогой интернет-компанией России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Компания «Яндекс» названа самой дорогой в Рунете в рейтинге Forbes. При этом ее стоимость за год снизилась в 1,7 раза: с 17,4 до 10,2 миллиарда долларов.

На втором месте оказался Wilberries (рост с 7,6 до 9,8 миллиарда долларов). Avito расположился на третьем месте в рейтинге самых дорогих интернет-компаний России с показателем в 6,2 миллиарда долларов. Маркетплейс Ozon (четвертое место) подорожал с 4,7 до 5,2 миллиарда долларов. В десятку также попали 1C, ЦФТ, HeadHunter, «Лаборатория Касперского», AliExpress Россия и VK.

Общая стоимость 30 лидеров Рунета за год снизилась на 14 миллиардов долларов, или примерно на четверть. При этом обороты всех лидеров рейтинга практически удвоились.

Ранее сообщалось, что Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире. При этом за год компания Джеффа Безоса потеряла 51 миллиард долларов от своей стоимости (с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда). Стоимость бренда Apple упала на 16 процентов, до 297,5 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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