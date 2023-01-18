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08:57, 18 января 2023Экономика

Назван самый дорогой в мире бренд

Amazon назван самым дорогим в мире брендом в рейтинге Brand Finance Global 500

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. При этом за год компания Джеффа Безоса потеряла 51 миллиард долларов от своей стоимости (с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда).

Стоимость бренда Apple упала на 16 процентов, до 297,5 миллиарда долларов. На третьем месте назван Google (281,4 миллиарда долларов), далее идет Microsoft (191,6 миллиарда) и Walmart (113,8 миллиарда долларов). В целом число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того как Twitter и Snapchat выбыли из рейтинга.

Одними из самых быстро развивающихся брендов стали Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и китайский конгломерат BYD (199-е место). В тройку самых дорогих российских брендов вошел Сбер (163-е место), «Газпром» (420-е) и «Лукойл» (457-е).

Глава Amazon Джефф Безос за прошлый год потерял 85 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года компания провела сокращения.

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Платон Щукин
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