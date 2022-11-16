Amazon начал увольнять сотрудников

CNBC: американская компания Amazon начала запланированные сокращения

Американская компания Amazon начала запланированные сокращения. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.

«Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся [голосовым помощником] Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют», — отметили собеседники телеканала.

Ранее The New York Times сообщал, что Amazon, начиная с текущей недели, намерен уволить 10 тысяч сотрудников. Как стало известно изданию, сокращения коснутся в первую очередь технического отдела, который занимается разработкой собственных устройств компании, отделов кадров и продаж. В общей сложности планируется уволить около трех процентов от корпоративных сотрудников.