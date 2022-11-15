Стало известно о планах Amazon сократить десять тысяч сотрудников

NYT: Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Американская компания Amazon, начиная с текущей недели, намерена уволить 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как стало известно изданию, сокращения коснутся в первую очередь технического отдела, который занимается разработкой собственных устройств компании, отделов кадров и продаж. В общей сложности будет уволено около трех процентов от корпоративных сотрудников.

Как отмечает NYT, подобная мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании. При этом источники издания уточнили, что увольнения, скорее всего, будут происходить поэтапно.

Ранее стало известно, что американская корпорация Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) уволит более 11 тысяч сотрудников, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала.