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22:29, 3 июля 2023Россия

В Химках произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня»

Фото: Telegram-канал Baza

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение, сообщает ТАСС. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, горят лакокрасочные материалы, передает РИА Новости.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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    Марина Совина
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