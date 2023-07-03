В Химках произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня»

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение, сообщает ТАСС. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, горят лакокрасочные материалы, передает РИА Новости.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.