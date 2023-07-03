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19:02, 3 июля 2023Силовые структуры

Полиция задержала иностранца за изнасилование 23-летней российской продавщицы

В Петербурге полиция задержала гражданина Армении за изнасилование 23-летней продавщицы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали 34-летнего гражданина Армении за изнасилование 23-летней продавщицы из Приморского района. Об этом сообщает «Фонтанка».

Примерно в 22:00 1 июля сотрудников МВД вызвал житель многоэтажки на Яхтенной улице. Он первым услышал о случившемся от россиянки. Девушка рассказала, что иностранец надругался над ней в ее квартире.

В результате мужчина был задержан по горячим следам. Сейчас в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Брянской области арестовали 32-летнего мужчину, изнасиловавшего знакомую в квартире.

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    Елизавета Новикова
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