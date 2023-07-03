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23:00, 3 июля 2023Культура

Бывший барабанщик группы «Кино» возглавил петербургский университет

Экс-барабанщик группы «Кино» Валинский назначен ректором ПГУПС

Фото: группа РЖД во «ВКонтакте»

Бывший барабанщик группы «Кино» Олег Валинский назначен ректором Петербургского университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС). Члены комиссии единогласно приняли решение об его аттестации. Соответствующий указ опубликовали в «РОСПРОФЖЕЛ».

Валинский познакомился с Виктором Цоем в 1981 году, вместе с ним и Алексеем Рыбиным они создали группу «Гарин и Гиперболоиды», которую год спустя переименовали в «Кино».

Барабанщика призвали в армию осенью 1981-го, поэтому в записи культовых песен группы он участия не принимал. В 1986 году он окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта, а позднее университет путей сообщения. Валинский много лет проработал на Октябрьской железной дороге, в 2014-м стал ее начальником, а в 2016-м — вице-президентом РЖД.

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    Екатерина Подвигина
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