Бывший барабанщик группы «Кино» возглавил петербургский университет

Экс-барабанщик группы «Кино» Валинский назначен ректором ПГУПС

Бывший барабанщик группы «Кино» Олег Валинский назначен ректором Петербургского университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС). Члены комиссии единогласно приняли решение об его аттестации. Соответствующий указ опубликовали в «РОСПРОФЖЕЛ».

Валинский познакомился с Виктором Цоем в 1981 году, вместе с ним и Алексеем Рыбиным они создали группу «Гарин и Гиперболоиды», которую год спустя переименовали в «Кино».

Барабанщика призвали в армию осенью 1981-го, поэтому в записи культовых песен группы он участия не принимал. В 1986 году он окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта, а позднее университет путей сообщения. Валинский много лет проработал на Октябрьской железной дороге, в 2014-м стал ее начальником, а в 2016-м — вице-президентом РЖД.