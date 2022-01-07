Социологи определили любовь россиян к Цою

Большинство россиян рассказали, что им нравится творчество советского рокера Виктора Цоя и что они время от времени включают его музыку. В рамках проведенного опроса специалисты Центра социального проектирования «Платформа» смогли определить, насколько сильно россияне любят группу «Кино», советского рокера и выставки. Материалы есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Таким образом, 60 процентов респондентов периодически вспоминают о творчестве Цоя и им нравятся его песни. При этом более 13 процентов опрошенных заявили, что постоянно включают его музыку. Многие из тех, кто был фанатом рокера в молодости, хотели бы, чтобы их дети знали группу «Кино».

Уровень интереса москвичей к звезде рока и посещению выставок выявили в преддверии выставки «Виктор Цой. Путь героя». Ее организатором стала компания Planet9. Мероприятие пройдет в Центральном Манеже в Москве. Уточняется, что респондентам не сообщали, что опрос связан с выставкой, посвященной Цою.

Согласно данным, было опрошено 500 респондентов в возрасте от 18 лет. В итоге выяснилось, что около 50 процентов россиян хотя бы раз в год посещают выставки, еще 15 процентов — до девяти раз в год. Уточняется, что чаще всего респонденты посещают культурные мероприятия вместе с родственниками, также 38 процентов любят брать с собой детей.

При этом отмечается, что среди старшего поколения Цой уступил место Петру Чайковскому и Вольфгангу Моцарту. В составленном рейтинге советский исполнитель оказался на одной строчке вместе с Людвигом ван Бетховеном и Иоганном Себастьяном Бахом, опередив при этом группу The Beatles, Фридерика Шопена и Владимира Высоцкого.

«О том, что Виктор Цой занимался живописью, знают более 30 процентов опрошенных, а более 90 процентам известно, что он снимался в кино», — заявили социологи. Более 40 процентов россиян захотели побывать на выставке, еще около 35 процентов — «в принципе не против посетить экспозицию». При этом семь процентов признались, что им неинтересна новая выставка, посвященная Цою.