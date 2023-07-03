Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в Коми из-за неисправности трубопровода

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми из-за неисправности трубопровода. Об этом сообщила администрация региона во «ВКонтакте».

Как отметили власти, проблемы возникли на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Часть нефтепродуктов попала в реку Колва.

На территории округа действует режим повышенной готовности. На месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы Усинска Николая Такаева. Над устранением последствий работают 18 человек и 4 единицы техники, добавили там.

27 июня на участке улицы Индустриальной в Пскове произошел разлив опасного химического вещества. Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий заявил, что площадь разлива ртути составила три квадратных метра.