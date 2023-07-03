Двое мужчин пострадали во время стрельбы на улице российского города

В Саратове неизвестный выстрелил в двух мужчин во время конфликта возле дома

В Саратове конфликт между горожанами закончился стрельбой. Об этом сообщает издание «Саринформ».

Инцидент произошел 2 июля примерно в 20:00 возле одного из домов на улице Азина в Заводском районе. В ходе спонтанного конфликта прохожий выстрелил в двоих мужчин. В результате 26-летнего и 31-летнего потерпевших госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют, были ли они знакомы с нападавшим, а также устанавливают личности всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что потасовка в центре Москвы закончилась стрельбой и госпитализацией двух человек.