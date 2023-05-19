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10:42, 19 мая 2023Силовые структуры

Двух россиян увезли на скорой после стрельбы в центре Москвы

Потасовка в центре Москвы закончилась стрельбой и госпитализацией двух человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшей в центре Москвы потасовки. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным здания, около 10 утра на улице Маросейка между тремя россиянами произошел конфликт. В какой-то момент один из спорщиков выхватил пистолет и выстрелил одному оппоненту в голову, а другому в живот. Пострадавших на скорой помощи госпитализировали в ближайшую больницу. Стрелка задержали полицейские.

15 мая сообщалось, что в Ростовской области 32-летний мужчина ранил тещу и застрелил из пистолета тестя и свояка.

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Владимир Седов
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