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13:41, 15 мая 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил тестя и свояка во время ссоры

В Ростовской области 32-летний мужчина ранил тещу и застрелил из пистолета тестя и свояка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ростовской области 32-летний ранее судимый мужчина застрелил 52-летнего тестя и 33-летнего свояка, а также ранил 54-летнюю тещу во время конфликта в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено вечером 14 марта недалеко от хутора Уляшкин. Родственники поссорились, после чего мужчина выстрелил в тестя, тещу и свояка из пистолета. Мужчины скончались, россиянку удалось спасти.

После этого подозреваемый скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, незаконном хранении оружия и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области россиянин получил 12,6 года колонии строго режима за расправу над тещей.

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Елизавета Новикова
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