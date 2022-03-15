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Россиянин снял жестокую расправу над бывшей тещей на видео и получил срок

В Иркутской области россиянин получил 12,5 года колонии за расправу над тещей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутской области 35-летний россиянин получил 12 с половиной лет колонии строгого режима за жестокую расправу над 71-летней бывшей тещей. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 10 марта 2021 года осужденный пришел в СНТ «Хазанок», где проживала мать его бывшей жены, которую он считал виновной в разводе с супругой. Между ним и женщиной вспыхнула ссора. В результате мужчина жестоко избил свою жертву, заставил ее ползти по снегу, снимая все издевательства на камеру. Позже он облил ее и вещи в доме горючей жидкостью и поджег.

Прибывшие спасатели успели вытащить женщину из огня и госпитализировать ее. Однако спасти жизнь пострадавшей медикам не удалось. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

10 марта сообщалось, что в Волгограде задержан 29-летний россиянин, подозреваемый в убийстве брата-близнеца.

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Владимир Седов
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