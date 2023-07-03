Собянин предложил москвичам выбрать направления для новых кружков и секций

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых творческих кружков, курсов и секций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Самые популярные идеи мы поможем воплотить в жизнь. Возьмем на себя все организационные вопросы, включая подбор пространств и привлечение аудитории», — заявил Собянин, уточнив, что выбранные секции и кружки появятся в столице уже осенью.

Участники программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» представили 58 проектов. На сайте проекта «Активный гражданин» жители столицы могут проголосовать за понравившиеся идеи в шести категориях: литература, видео и фотография, музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, а также более узкие сферы, куда входят научные лекции, психологические тренинги, шахматный клуб и курсы по этикету.

Занятия будут проходить в московских культурных центрах, библиотеках и других учреждениях культуры.

Ранее жители Москвы выбрали цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Палитру подобрали таким образом, чтобы цвета новых веток не сливались с уже существующими.

