Депутат исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации после ухода «Вагнера» из зоны СВО нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил необходимость новой волны мобилизации из-за ухода частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации», — констатировал депутат. По его словам, президент России Владимир Путин «четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет». При этом продолжается плановый набор контрактных военнослужащих, плановое формирование воинских соединений и частей, а также их подготовка. «Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — добавил он.

Картаполов подчеркнул, что в настоящее время угрозы снижения боевого потенциала нет «ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе». Он уточнил, что бойцов «Вагнера» на момент попытки мятежа на передовой не было, все они находились в лагерях. «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил депутат.

Ранее Андрей Картаполов сказал, что бойцов, которые примут решение остаться в ЧВК «Вагнер» после мятежа, не отправят в зону СВО. По его словам, вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию после прохождения лагерей подготовки.