Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:21, 3 июля 2023Россия

Депутат исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации после ухода «Вагнера» из зоны СВО нет
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил необходимость новой волны мобилизации из-за ухода частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации», — констатировал депутат. По его словам, президент России Владимир Путин «четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет». При этом продолжается плановый набор контрактных военнослужащих, плановое формирование воинских соединений и частей, а также их подготовка. «Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — добавил он.

Картаполов подчеркнул, что в настоящее время угрозы снижения боевого потенциала нет «ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе». Он уточнил, что бойцов «Вагнера» на момент попытки мятежа на передовой не было, все они находились в лагерях. «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил депутат.

Ранее Андрей Картаполов сказал, что бойцов, которые примут решение остаться в ЧВК «Вагнер» после мятежа, не отправят в зону СВО. По его словам, вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию после прохождения лагерей подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

    В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

    Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

    В российском регионе сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами

    Упражнения в сочетании с диетой улучшили здоровье людей с преддиабетом

    Депутат исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

    Российские военные нанесли ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

    Заместитель генсека СНГ назначен послом Казахстана в России

    Артемий Лебедев назвал «любопытное» отличие русских от американцев

    Стало известно о планах Запада вступить в конфликт на Украине через ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости