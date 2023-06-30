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11:13, 30 июня 2023Россия

В Госдуме оценили возможность отправки бойцов «Вагнера» в зону СВО после мятежа

Картаполов заявил, что оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону СВО

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бойцов, которые примут решение остаться в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после мятежа, не отправят в зону СВО. Об этом, оценивая возможность участия вагнеровцев в боевых действиях, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитируют «Ведомости».

«Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации. Потому что она должна выполнять задачи, должна обеспечиваться [Минобороны]. У нас же, в конце концов, не 1919 год, махновцы никакие нигде не нужны», — считает парламентарий.

По его словам, вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию после прохождения лагерей подготовки. Тогда бойцы могут либо начать сотрудничать с оборонным ведомством, либо вернуться домой и подписать контракт с другой силовой структурой.

Картаполов также допустил, что члены ЧВК «Вагнер» смогут отправиться в Белоруссию. Депутат указал на невозможность отказать человеку в возможности защищать свою страну.

Ранее Картаполов заявлял, что после того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписать контракт с Минобороны, ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в СВО. По мнению депутата, на мятеж Пригожина толкнули три фактора: деньги, амбиции и возбужденное состояние.

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    Анастасия Шейкина
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