Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 3 июля 2023Силовые структуры

Ссора между россиянами закончилась дракой и применением гранаты

В Ленобласти два россиянина получили травмы из-за приведенной в действие гранаты

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Ленинградской области полицейские выясняют обстоятельства травмирования двух россиян на берегу Ладожского озера. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает 78.ru

По данным издания, в ночь на 3 июля к компании молодых людей подошел 41-летний житель Гатчины. Он начал агрессивно себя вести и высказывать угрозы. Через некоторое время дебошир ушел, но вскоре вернулся с зажатой в руке гранатой. Началась драка, в ходе которой злоумышленник привел гранату в действие. Из-за чего двое мужчин получили серьезные травмы. По предварительным данным, граната была страйкбольной.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

28 июня сообщалось, что пьяный россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Массовые беспорядки во Франции не утихают шестой день. Почему протесты угрожают всему Европейскому союзу?

    В ДНР рассказали о попытках прорыва ВСУ на двух направлениях

    В главной российской «кубышке» стало меньше денег

    Каждый второй россиянин признался в покупке подделок

    МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины

    14-летнему российскому школьнику откусила нос собственная собака

    Стоимость отдыха в Турции выросла вдвое

    Двое рабочих погибли при аварии на подмосковном предприятии

    Около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям в ходе беспорядков

    Россиян научили экономить на ремонте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости