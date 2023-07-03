Ссора между россиянами закончилась дракой и применением гранаты

В Ленобласти два россиянина получили травмы из-за приведенной в действие гранаты

В Ленинградской области полицейские выясняют обстоятельства травмирования двух россиян на берегу Ладожского озера. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает 78.ru

По данным издания, в ночь на 3 июля к компании молодых людей подошел 41-летний житель Гатчины. Он начал агрессивно себя вести и высказывать угрозы. Через некоторое время дебошир ушел, но вскоре вернулся с зажатой в руке гранатой. Началась драка, в ходе которой злоумышленник привел гранату в действие. Из-за чего двое мужчин получили серьезные травмы. По предварительным данным, граната была страйкбольной.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

28 июня сообщалось, что пьяный россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии.