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06:00, 3 июля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «любопытное» отличие русских от американцев

Артемий Лебедев назвал негативное отношение к спецслужбам отличием русских от американцев

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал негативное отношение к спецслужбам отличием русских от американцев. Такое мнение он выразил в обзоре новостей, доступном на Rutube.

Лебедев высказался на тему русского и американского менталитета, комментируя новость о том, что в Польше десятки тысяч чиновников могут попасть под увольнение за сотрудничество со спецслужбами Польской Народной Республики (ПНР). Он счел, что сотрудничество госслужащих с представителями спецслужб как таковое не является чем-то предосудительным.

«Это, кстати, наша любопытная особенность менталитета: нам кажется, что спецслужбы — это что-то ужасное. Американцы, например, не считают, что спецслужбы — это что-то ужасное и никогда не увольняли никаких чиновников, которые со спецслужбами работали. А у нас надо считать, что это очень плохо и очень предосудительно», — сказал блогер и отметил, что Польша такими мерами в отношении чиновников демонстрирует «пример идиотизма».

О люстрации в Польше сообщалось 27 июня. Радиостанция RMF24 заявила, что в стране будут проверять, не сотрудничали ли госслужащие, родившиеся раньше 1 августа 1972 года, со спецслужбами ПНР. Если факт сотрудничества будет подтвержден, чиновника уволят и лишат права в будущем работать в государственных и административных органах.

В период с 1952 года по 1989 год Польша официально называлась Польской Народной Республикой. ПНР являлась суверенным государством-союзником СССР.

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    Олег Давыдов
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