Простой математический лайфхак из российского мультфильма восхитил американцев

Пользователей TikTok восхитил простой способ умножения на девять, описанный в «Фиксиках»

Пользовательница TikTok с ником @msxtina17 из США поделилась видео, в котором восхитилась математическим лайфхаком, показанным в эпизоде российского мультипликационного сериала «Фиксики». Ролик, опубликованный 29 июня, набрал более одного миллиона лайков и 13 тысяч комментариев.

На видео она показала эпизод из мультфильма, в котором анимационный персонаж рассказал о простом способе умножения на девять. Например, чтобы найти произведение двух и девяти, необходимо загнуть второй по счету палец левой руки. Слева останется количество пальцев, обозначающих десятки, справа — единицы. «Почему я не знала этого, когда училась в школе?» — подписала ролик американка.

Некоторые пользователи также восхитились простым способом. «Наконец-то я буду помогать моей дочери с математикой», «Я все время это пересматриваю, потому что я в замешательстве», «Это помогло мне выучить умножение на девять», «Мне все еще трудно в это поверить», — писали они.

Другие же авторы комментариев, напротив, не сочли лайфхак необычным. «Мой учитель математики рассказывал мне об этом», «Я выучил это в четвертом классе», «Мне до сих пор неловко от того, что я умножаю на пальцах, но теперь об этом знает больше людей, и мне лучше», — высказались пользователи.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как получить ответ от «абсолютно всех работодателей». Она заявила, что при составлении резюме использует чат-бот ChatGPT.

