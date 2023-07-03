Марочко заявил о потере ВСУ около трех тысяч военных на луганском направлении за неделю

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, какие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на луганском направлении за минувшую неделю. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил, что за неделю российские солдаты отразили более 50 атак ВСУ на луганском направлении. По его словам, потери Киева насчитывают около трех тысяч военных. Кроме того, российские бойцы пресекли деятельность 14 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Военный уточнил, что российские солдаты уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, 10 танков, включая иностранные машины, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

Ранее Марочко рассказал, что в районах сел Невское и Макеевка в ЛНР при проведении аэроразведки были обнаружены стихийные массовые захоронения военнослужащих ВСУ.