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09:49, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о массовых захоронениях бойцов ВСУ в ЛНР

Марочко: в районах Невского и Макеевки в ЛНР обнаружены массовые захоронения бойцов ВСУ

Фото: Boghdan Kutiepov / AP

В районах сел Невское и Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) при проведении аэроразведки были обнаружены стихийные массовые захоронения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что захоронения в виде свежих траншей и насыпей были обнаружены в удаленных от населенных пунктов низинах.

Ранее сообщалось, что на военном кладбище во Львове стали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения погибших бойцов ВСУ. В частности, в верхней части некрополя власти приступили к эксгумации безымянных могил солдат, захороненных еще во время Первой мировой войны.

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    Алевтина Запольская
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