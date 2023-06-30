Стало известно о массовых захоронениях бойцов ВСУ в ЛНР

Марочко: в районах Невского и Макеевки в ЛНР обнаружены массовые захоронения бойцов ВСУ

В районах сел Невское и Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) при проведении аэроразведки были обнаружены стихийные массовые захоронения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что захоронения в виде свежих траншей и насыпей были обнаружены в удаленных от населенных пунктов низинах.

Ранее сообщалось, что на военном кладбище во Львове стали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения погибших бойцов ВСУ. В частности, в верхней части некрополя власти приступили к эксгумации безымянных могил солдат, захороненных еще во время Первой мировой войны.