NYT: во Львове раскапывают старые могилы на военном кладбище для захоронения солдат ВСУ

На военном кладбище во Львове начали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения погибших украинских солдат. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, на протяжении последних 15 месяцев военное кладбище города постепенно заполнялось. Однако теперь старые могилы жертв прошлых войн приходится вскрывать. В частности, в верхней части кладбища власти приступили к эксгумации безымянных могил солдат, которые были захоронены еще во время Первой мировой войны.

NYT отмечает, что масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ярко ощущаются теперь среди населения городов, подобных Львову». «Рост числа погибших отчетливо виден по увеличивающемуся количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране», — говорится в материале.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что украинские военные понесли тяжелейшие потери в ходе провального контрнаступления. По его словам, ВСУ потеряли больше 10 тысяч своих солдат, которые погибли, «даже не пройдя первой линии обороны».