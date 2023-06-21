Бывший аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ потеряли больше 10 тысяч бойцов в контрнаступлении

Украинские военные понесли тяжелейшие потери в ходе провального контрнаступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 10 тысяч своих солдат, которые погибли, «даже не пройдя первой линии обороны». В связи с этим Джонсон сравнил наступление с голливудским блокбастером, который якобы должен был потрясти весь мир, но провалился.

«Была ужасная, ужасная резня украинских войск», — заявил он. Джонсон добавил, что, вероятно, практически все бойцы ВСУ, которых США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, погибли на фронте. Бывший аналитик ЦРУ заключил, что контрнаступление ВСУ — это лишь «политический ход президента Владимира Зеленского и его западных сторонников», а не четкая военная стратегия.

В июне французскому изданию Le Monde стало известно, что в боях погибли около 40 процентов украинских военных, участвовавших в учениях в одной из прибалтийских стран. Бойцам с Украины было от 18 до 50 лет. Некоторые прибывали после боев и «были уже очень уставшими».

Незадолго до этого в статье для Il Fatto Quotidiano обозреватель Фабио Мини также заявил, что Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от украинского конфликта. Автор уличил украинского лидера в использовании жесткой риторики военной пропаганды.