Зеленского уличили в лицемерном удовольствии от конфликта на Украине

Il Fatto Quotidiano: Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от российско-украинского конфликта. Об этом в своей статье для Il Fatto Quotidiano заявил обозреватель Фабио Мини.

Автор уличил украинского лидера в использовании жесткой риторики военной пропаганды, которой он, по мнению журналиста, научился на Западе.

Мини указал на «нотки отчаяния» в речи Зеленского перед контрнаступлением. «По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее», — отметил обозреватель.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вашингтон планирует пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках». По словам Макговерна, часть американского правительства готова отдать Зеленского «на съедение». При этом в США понимают, что Украина не добьется успехов в конфликте с Россией. Именно поэтому Вашингтон пытается переложить вину за диверсии на украинскую сторону.

