Le Monde: 40% подготовленных в одной из прибалтийских стран военных ВСУ уже погибли

В боях погибли уже около 40 процентов обученных в одной из прибалтийских стран украинских военных. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.

По его словам, французские инструкторы обучали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии. Обучение длилось около двух месяцев, упор делался на тактику городских боев, медицину и разведку. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.

Инструкторы «в одной из прибалтийских стран» сохранили связь с украинскими военными. Выяснилось, что около 40 процентов из них уже погибли в боях.

Собеседник издания рассказал, что всего французские инструкторы обучили около двух тысяч украинских военных. Около 600 человек проходили обучение в Польше.

Украинским военным было от 18 до 50 лет. Некоторые прибывали после боев и «были очень уставшими». Собеседник издания признал, что большинству не хватало знаний и организации.

«Они наступали, как стадо, и очень громко кричали», — рассказал французский военный.

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал, что, несмотря на большие потери, контрнаступление Украины не закончится в ближайшее время. По его словам, ВСУ задействовали еще не все ресурсы.