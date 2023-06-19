Полковник оценил длительность украинского наступления

Полковник Алехин: контрнаступление ВСУ не закончится в ближайший месяц

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не завершится в ближайший месяц, несмотря на большие потери техники. Такую оценку длительности операции дал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с Ura.ru.

По его словам, ВСУ задействовали еще не все ресурсы. Эксперт также указал, что украинские военные пытаются менять тактику, подтягивают дополнительные силы, чтобы нанести удары на Запорожском направлении или сместить акцент на Южно-Донецком направлении.

Алехин также отметил, что ВСУ пытаются отвлечь российские войска и рассредоточить их на других направлениях. «Быстрого конца ждать не стоит», — подытожил полковник.

5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о переходе украинской армии в контрнаступление. Она отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

