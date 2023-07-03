Актера российского сериала о группе «КиШ» осудили за пьяную драку с полицейским

Актера Антона Падерина осудили за травмированного в пьяной драке полицейского

В Санкт-Петербурге российского актера Антона Падерина, снимавшегося в новом сериале о группе «КиШ», осудили на два года условного срока за пьяную драку с полицейским, закончившуюся травмой сотрудника МВД. Об этом в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, 17 апреля актер в компании знакомых распивал алкоголь на территории аэропорта Пулково. К нему подошли полицейские и объяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попросили пройти в дежурную часть. Мужчина оскорблял полицейских и отказывался следовать в дежурную часть. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник толкнул офицера, из-за чего тот ударился о поручень и получил вывих плеча.

«Падерин вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, сообщил, что раскаивается в содеянном, принес потерпевшему свои извинения, при этом пояснил, что умысла на причинение физического вреда потерпевшему не имел», — сообщили в суде.

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