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18:06, 3 июля 2023Силовые структуры

Актера российского сериала о группе «КиШ» осудили за пьяную драку с полицейским

Актера Антона Падерина осудили за травмированного в пьяной драке полицейского
Антон Падерин. Архивное фото

Антон Падерин. Архивное фото. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге российского актера Антона Падерина, снимавшегося в новом сериале о группе «КиШ», осудили на два года условного срока за пьяную драку с полицейским, закончившуюся травмой сотрудника МВД. Об этом в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, 17 апреля актер в компании знакомых распивал алкоголь на территории аэропорта Пулково. К нему подошли полицейские и объяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попросили пройти в дежурную часть. Мужчина оскорблял полицейских и отказывался следовать в дежурную часть. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник толкнул офицера, из-за чего тот ударился о поручень и получил вывих плеча.

«Падерин вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, сообщил, что раскаивается в содеянном, принес потерпевшему свои извинения, при этом пояснил, что умысла на причинение физического вреда потерпевшему не имел», — сообщили в суде.

14 июня сообщалось, что летевшая в Сочи пьяная российская пара устроила дебош в самолете.

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    Владимир Седов
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