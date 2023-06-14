Летевшая в Сочи пьяная российская пара устроила дебош в самолете и осталась дома

Пьяные супруги из Екатеринбурга обматерили стюардесс самолета и были сняты с рейса

Российская супружеская пара из Екатеринбурга напилась перед полетом в Сочи и устроила дебош в самолете. Об этом сообщает E1.RU.

Уточняется, что мужчина и женщина летели на отдых вместе с другом, однако сразу после посадки начали вести себя агрессивно из-за сильного опьянения. Россиянин стал кричать на стюардесс и обматерил их. Из-за устроенного дебоша туристам пришлось остаться дома: члены экипажа сняли их с рейса.

Полиция оштрафовала пассажиров за мелкое хулиганство. Каждому пришлось заплатить по тысяче рублей.

Ранее студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. 21-летний Ариан Вохра летел из Нью-Йорка в Нью-Дели на свадьбу сестры, сильно напился и игнорировал инструкции бортпроводников. Он вставал со своего места, угрожал безопасности самолета и, наконец, помочился на одного из пассажиров.