Разработана съедобная замена пластиковым упаковкам

Science of Food and Agriculture: разработана съедобная упаковка на основе бактерий

Ученые из Китайского университета Гонконга разработали съедобную и биоразлагаемую замену пластиковым упаковкам пищевых продуктов. Результаты работы опубликованы в журнале Science of Food and Agriculture, краткий обзор приводит Phys.org.

Новый материал состоит из органической бактериальной целлюлозы, которая добывается из определенных видов бактерий путем ферментации. Ранее этот подход не использовали, поскольку бактериальная целлюлоза обладает особой чувствительностью к воздуху, что сказывается на ее свойствах. Преодолеть эту проблему удалось благодаря включению в структуру специфических соевых белков и нанесению на материал маслостойкого композита.

В итоге получилась прозрачная и прочная упаковка. Такая альтернатива пластику может полностью разложиться в течение одного-двух месяцев без особых условий промышленного компостирования. Кроме того, бактериальная целлюлоза полностью съедобна, что делает ее безопасной при попадании в дикую природу и океан.

В июне сотрудники Массачусетского технологического института представили суперабсорбирующий материал, который может добывать рекордное количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.