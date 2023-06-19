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04:31, 19 июня 2023Наука и техника

Создан добывающий рекордное количество влаги материал

Advanced Materials: создан добывающий влагу в условиях засухи материал

Изображение: Gustav Graeber / Carlos D. Diaz-Marin

Ученые из Массачусетского технологического института создали суперабсорбирующий материал, который может добывать рекордное количество влаги из воздуха даже в условиях засухи. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Разработка на основе гидрогеля (который используется в одноразовых подгузниках) поглощает водяной пар, а затем набухает, удерживая большое количество влаги. Причем материал может работать в крайне сухих условиях при относительной влажности 30 процентов. Затем воду можно нагревать, конденсировать и собирать в виде очень чистой воды.

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В ходе исследования команда улучшила впитывающую способность гидрогеля добавив в него на один грамм четыре-шесть граммов хлорида лития — разновидность соли, которая способна поглощать влагу, более чем в десять раз превышающую ее собственную массу. Итоговое количество скопленной в материале влаги ранее никогда не удавалось достичь при использовании гидрогелей — 1,79 грамма воды на грамм материала.

Суперабсорбирующий гидрогель предлагается использовать в качестве пассивного средства для сбора воды, особенно в пустынях и регионах, подверженных засухе. Также материал можно будет внедрять в кондиционеры в качестве энергосберегающего осушающего элемента, что будет делать устройства более эффективными и дешевыми.

В марте 2023 года сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда НАСА заметили, что за последние 20 лет увеличилась интенсивность экстремальных засух и осадков из-за антропогенного изменения климата.

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    Елена Апазиди
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