Создан добывающий рекордное количество влаги материал

Advanced Materials: создан добывающий влагу в условиях засухи материал

Ученые из Массачусетского технологического института создали суперабсорбирующий материал, который может добывать рекордное количество влаги из воздуха даже в условиях засухи. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Разработка на основе гидрогеля (который используется в одноразовых подгузниках) поглощает водяной пар, а затем набухает, удерживая большое количество влаги. Причем материал может работать в крайне сухих условиях при относительной влажности 30 процентов. Затем воду можно нагревать, конденсировать и собирать в виде очень чистой воды.

В ходе исследования команда улучшила впитывающую способность гидрогеля добавив в него на один грамм четыре-шесть граммов хлорида лития — разновидность соли, которая способна поглощать влагу, более чем в десять раз превышающую ее собственную массу. Итоговое количество скопленной в материале влаги ранее никогда не удавалось достичь при использовании гидрогелей — 1,79 грамма воды на грамм материала.

Суперабсорбирующий гидрогель предлагается использовать в качестве пассивного средства для сбора воды, особенно в пустынях и регионах, подверженных засухе. Также материал можно будет внедрять в кондиционеры в качестве энергосберегающего осушающего элемента, что будет делать устройства более эффективными и дешевыми.

В марте 2023 года сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда НАСА заметили, что за последние 20 лет увеличилась интенсивность экстремальных засух и осадков из-за антропогенного изменения климата.