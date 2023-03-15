Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух

Nature Water: глобальное потепление усиливает засухи и ливни по всему миру

Интенсивность экстремальных засух и осадков резко выросла за последние 20 лет в результате антропогенного изменения климата. Связь между усилением засух и глобальным потеплением подтвердили ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, которые опубликовали статью в журнале Nature Water.

Исследователи изучили 1056 событий экстремальных погодных явлений с 2002 по 2021 год, используя новый алгоритм, который определяет, где почва намного влажнее или суше, чем обычно. Более теплая атмосфера увеличивает скорость испарения воды в засушливые периоды, но она также содержит больше водяного пара, что вызывает сильные дожди.

Оказалось, что самые сильные ливни наблюдаются в странах Африки к югу от Сахары по крайней мере до декабря 2021 года. Интенсивные осадки также имели место в центральной и восточной части Северной Америки в 2018-2021 годах и в Австралии в 2011-2012 годах. Рекордные засухи наблюдались на северо-востоке Южной Америки в 2015-2016 годах, в регионе Серрадо в Бразилии с 2019 года и по сей день, а также на юго-западе США, что вызвало опасно низкий уровень воды в двух крупнейших водохранилищах страны.

Тесная связь между этими экстремальными климатическими явлениями и повышением средних глобальных температур означает, что продолжающееся глобальное потепление будет способствовать усилению засух и ливней. В исследовании отмечается, что инфраструктура, такая как аэропорты и очистные сооружения, которые были спроектированы так, чтобы противостоять стихийным бедствиям, которые случаются раз в 100 лет, будет подвергаться серьезному воздействию, превосходящему обычные нагрузки.

Резкое колебание между сильной засухой и беспрецедентным наводнением, получившее название «погодный хлыст», становится обычным явлением в некоторых регионах. Ожидается, что нехватка воды серьезно повлияет на бедные сообщества, а также на экосистемы, которые недостаточно финансируются и эксплуатируются.