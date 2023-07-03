В Минобороны Украины отказались закупать беспилотники у Китая

В Минобороны Украины отказались закупать дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США

Министерство обороны Украины отказалось закупать китайские беспилотники Mavic, чтобы не испортить таким образом отношения с США. Об этом замглавы ведомства Виталий Дейнега заявил в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, Киев «не может покупать ничего китайского», чтобы не испортить отношения с Вашингтоном. При этом он вспомнил, как министр обороны Украины Алексей Резников сам подписывал отправляемый от себя украинским военным дрон Mavic.