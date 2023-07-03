Главные богачи планеты увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов

Bloomberg: 500 богатейших людей увеличили свое состояние на 852 млрд долларов за полгода

За первую половину 2023 года 500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg увеличили свое совокупное состояние на 852 миллиарда долларов. Таким образом, в среднем каждый из этого списка становился богаче примерно на 14 миллионов долларов каждые сутки в течение шести месяцев, подсчитало издание.

Это лучший результат для топ-500, начиная со второго полугодия 2020 года, когда мировая экономика начала восстановление после провала в первой половине, связанного с пандемией COVID-19.

Статус главного богача планеты вернул себе Илон Маск, чье состояние к 30 июня увеличилось на 96,6 миллиарда долларов, до 234 миллиардов. Далее идет владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с результатом 200 миллиардов долларов (плюс 38,2 миллиарда долларов).

Такой рост совпал с ралли на американском фондовом рынке, который вопреки многочисленным проблемам западных экономик не упал, а показал один из лучших в истории результатов. Так, индекс NASDAQ за шесть месяцев вырос на 39 процентов, что стало лучшим результатом в первой половине года, а индекс S&P 500 увеличился на 16 процентов.

Главным неудачником полугодия стал Карл Айкан, чье состояние сократилось на 57 процентов (13,4 миллиарда долларов). Однако в абсолютных числах антирекорд принадлежит индийскому бизнесмену Гуатаму Адани, потерявшему 60,2 миллиарда долларов после обвинений в махинациях и манипуляции акциями. За обеими историями стояло расследование исследовательской группы Hindenburg.