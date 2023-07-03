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11:35, 3 июля 2023Культура

Рэпер Мот прервал концерт в Ереване из-за серьезной травмы

Рэпер Мот прервал концерт в Ереване и отправился в больницу из-за травмы плеча
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский хип-хоп-исполнитель Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) прервал свой концерт в Ереване из-за серьезной травмы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист рассказал, что во время выступления его плечо вылетело из сустава. Он отправился в травмпункт, где прошел обследования, в результате которых врачи диагностировали рэперу вывих и перелом.

Мот добавил, что займется восстановлением своего здоровья, а также поблагодарил зрителей Еревана за горячий прием и принес извинения за то, что прервал концерт из-за травмы. «Как говорится, то ли еще будет. На связи», — добавил музыкант.

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Артем Никитин, более известный под псевдонимом Mayot, покинул сцену во время концерта в Нижнем Новгороде из-за «злых людей». Во время выступления рэпера одна из зрительниц начала показывать «фак» артисту. После увиденного Mayot поинтересовался, зачем поклонница показывает этот жест, после чего ушел за кулисы.

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    Анастасия Астахова
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