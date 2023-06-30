Рэпер Mayot покинул сцену в Нижнем Новгороде из-за «злых людей»

Рэпер Mayot покинул сцену в Нижнем Новгороде из-за показавшей ему «фак» поклонницы

Российский хип-хоп-исполнитель Артем Никитин, более известный под псевдонимом Mayot, покинул сцену во время концерта в Нижнем Новгороде из-за «злых людей». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, во время выступления рэпера одна из зрительниц начала показывать «фак» артисту. После увиденного Mayot поинтересовался, зачем поклонница показывает этот жест, после чего ушел за кулисы.

Как сообщает издание «Газета.ру», незадолго до инцидента с жестом в исполнителя кинули ботинком. Фанаты Никитина рассказали, что остались недовольны шоу, так как выступление задержали на час, разогрев был скучным, а рэпер пробыл на сцене не более 20 минут.

После выступления сам Никитин заявил о том, что был поражен агрессией со стороны жителей Нижнего Новгорода. Он добавил, что выступал не на своем сольном концерте, а на клаб-шоу, в котором участвовало сразу несколько артистов, исполнявших свои треки по 30-40 минут. В афише мероприятия не упоминалось об этих условиях. Позже Mayot удалил из социальных сетей свои объяснения в связи с уходом со сцены.

Ранее американская певица Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за угрозы шумового загрязнения, с которой было бы связано шоу.