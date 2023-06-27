Тейлор Свифт отменила выступление из-за шумового загрязнения

The Telegraph: Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за шумового загрязнения

Американская певица Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за угрозы шумового загрязнения, с которой было бы связано шоу. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Концерт в бельгийском городе должен бы состояться в 2024 году в рамках тура Eras. Отмечается, что решение было принято ради заботы о горожанах.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что шоу планировалось провести на стадионе имени короля Бодуэна вместимостью 50 тысяч зрителей. Ранее там состоялись шоу таких исполнителей, как Бейонсе, The Rolling Stones и Coldplay.

Ранее Тейлор Свифт подарила фанатке бесплатные билеты из-за того, что женщина пострадала от агрессивного поведения охранника во время концерта в рамках тура Eras в Филадельфии, США.