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11:28, 3 июля 2023Россия

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережных столицы

Собянин: возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства столицы, реализуемая в последние годы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города», — отметил глава столицы.

Он подчеркнул, что еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта и были практически недоступны для пешеходов, а значительная часть прибрежных территорий представляла собой неблагоустроенные берега.

Собянин уточнил, что за последние годы городские власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. При этом, по утверждению мэра, в ближайшие пять лет предстоит провести не меньший объем работы.

Ранее в Москве запустили движение первого речного электротрамвая, следующего от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы». Трамвай будет курсировать круглогодично, длина маршрута составляет 6,5 километра.

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    Варвара Родикова
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