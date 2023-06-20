В Москве запустили речные электротрамваи

Президент РФ Путин и мэр Москвы Собянин запустили электротрамваи по Москве-реке

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в столице, передает ТАСС.

«Гудит, как настоящий», — заметил Собянин, открывая движение. «И есть настоящий», — прокомментировал Путин.

Трамвай, который будет курсировать по Москве-реке, — первый в мире круглогодичный, а также самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу, пишет агентство. Он будет следовать от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы», длина маршрута — 6,5 километра.

Согласно данным с сайта mos.ru, проезд на речном трамвае будет стоить 150 рублей в будние дни и 300 рублей — в выходные. С сентября все поездки будут стоить 150 рублей. Обладатели «Единого» на 90 и 365 дней смогут пользоваться транспортом бесплатно.

Как указали в пресс-службе мэрии, до 23 июня включительно проезд на речном трамвае будет бесплатным для всех.

Ранее в столице открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. После запуска стало возможно полноценное движение поездов по всей ветке.