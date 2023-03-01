Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Президент Путин и мэр Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Полноценное движение поездов запущено по всей ветке, сообщает «Москва 24».

Финальным этапом реализации проекта БКЛ стал запуск станций «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», Текстильщики, Печатники, Нагатинский Затон, Кленовый бульвар, Каширская и Варшавская. В режиме видеосвязи Путин поблагодарил за работу сотрудников метрополитена и участвовавших в строительстве новой линии рабочих, а также поздравил жителей столицы и власти города с запуском линии.

О завершении строительства БКЛ стало известно 28 февраля. Об окончании работ сообщил Собянин во время встречи с Путиным. Мэр отметил, что новая линия станет серьезным подспорьем для развития метро.

Большая кольцевая линия стала одиннадцатой по счету в московском метро. Ветку строили и запускали в три этапа. Длина кольца составляет 70 километров, на них расположены 31 станция и три электродепо. Предполагается, что БКЛ позволит пассажирам экономить до 30 минут на каждой поездке.