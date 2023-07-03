Россиянка прошла голой по улицам Краснодара и попала на видео

SHOT: в Краснодаре заметили гулявшую по улицам обнаженную девушку

Россиянка прогулялась голой по улицам Краснодара и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Обнаженную девушку заметили в местном парке Галицкого. «Своим внешним видом она шокировала местных, однако никаких упреков в свой адрес не принимала и спокойно шла мимо футбольного стадиона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас россиянку разыскивают сотрудники полиции. Нарушительнице грозит арест до 15 суток.

В июне голый британский турист устроил погром в отеле тайского города Паттайя и был пойман местной полицией. Уточнялось, что 26-летний мужчина разбросал мебель по своему номеру и напугал сотрудников гостиницы.