Карлу III выковали новый меч

Sky News: для короля Великобритании Карла III выковали новый церемониальный меч

Британский король Карл III получит новый церемониальный меч, названный в честь его матери Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

Новый символ власти выковали взамен меча, который в 1507 году подарил королю Шотландии Якову IV папа римский Юлий II. Старый меч решили больше не использовать в официальных церемониях, так как он сильно износился за последние 500 лет.

По словам оружейника Марка Денниса, при изготовлении Меча королевы Елизаветы он вдохновлялся шотландскими пейзажами и чертополохом — одним из символов этого региона. Изготовление меча обошлось в 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). По задумке автора, он должен прослужить монархам полтысячелетия.

Новая регалия будет использоваться во время праздника в честь коронации Карла III, которая пройдет в соборе Святого Эгидия шотландской столицы в среду, 5 июля. Нести Меч королевы Елизаветы будет чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне по гребле, дама Ордена Британской империи Кэтрин Грейнджер.

Помимо меча, гости праздничной церемонии увидят и две другие королевские регалии Шотландии, считающиеся старейшими в Великобритании: корону Шотландии, изготовленную в нынешнем виде в 1540 году для короля Якова V, и скипетр, подаренный Якову IV папой Римским Александром VI в 1494 году.

Во время праздничной церемонии Карл III не будет коронован в качестве короля Шотландии. Как уточняет издание People, этого не произойдет, так как страна уже более 300 лет не является независимым королевством, и было бы «неуместно и неточно» короновать Карла III в качестве шотландского монарха.

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков занозой в заднице и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».

