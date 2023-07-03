Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — отметил Путин.

По словам российского лидера, «узы братской дружбы и взаимовыручки» остаются основой союзнических отношений России и Белоруссии. «От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания», — заключил он.

Ранее Лукашенко призвал не вбивать клин между ним и Путиным, идя на поводу у некоторых «вонючих политологов». Ни к чему хорошему, отметил он, это не приведет.