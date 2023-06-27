Президент Белоруссии Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным

На фоне попытки мятежа в России президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным, идя на поводу у некоторых «вонючих политологов». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет», — сказал он.

Ранее Лукашенко раскрыл детали переговоров с поднявшим мятеж главой частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, он созвонился с Пригожиным и заявил, что Путин не станет с ним разговаривать.