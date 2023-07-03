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17:56, 3 июля 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде появится памятник Николаю I

В Александровском саду Нижнего Новгорода появится памятник Николаю I

Фото: Wikimedia

Памятник императору Николаю I в скором времени появится в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в Telegram-канале Нижегородской епархии РПЦ.

Отмечается, что статуя будет расположена в Александровском саду. Подобное место выбрано неслучайно. Именно по указу императора и был разбит Александровский сад в память о его супруге Александре Федоровне.

Более того, по указу Николая I началось и активное благоустройство Нижнего Новгорода.

Ранее в июне сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».

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    Фариза Бацазова
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