В Нижнем Новгороде появится памятник Николаю I

В Александровском саду Нижнего Новгорода появится памятник Николаю I

Памятник императору Николаю I в скором времени появится в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в Telegram-канале Нижегородской епархии РПЦ.

Отмечается, что статуя будет расположена в Александровском саду. Подобное место выбрано неслучайно. Именно по указу императора и был разбит Александровский сад в память о его супруге Александре Федоровне.

Более того, по указу Николая I началось и активное благоустройство Нижнего Новгорода.

Ранее в июне сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».