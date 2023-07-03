Получивший более 70 ножевых ранений российский школьник выгораживал обидчиков

KP.RU: под Новосибирском получивший более 70 ножевых ранений юноша выгораживал обидчиков

В Новосибирской области 15-летний школьник, получивший более 70 ножевых ранений от сверстников, выгораживал своих обидчиков. Об этом рассказал KP.RU отец пострадавшего юноши.

Россиянин отметил, что сын пытался запутать следователей и не стал сдавать друзей, которые издевались над ним. «Он же до сих пор не сознается, говорил сначала, что трое неизвестных напали и все», — поделился мужчина.

Один из нападавших был одноклассником мальчика. Его мать работает секретарем в суде. Бабушка — бывшая глава администрации сельсовета, добавил отец пострадавшего.

По одной из версий, причиной конфликта между подростками под Новосибирском стала девушка. Раньше у нее были отношения с одним молодым человеком, а затем она начала встречаться с парнем, которого изрезали.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области арестовали подростков за раненного ножом 15-летнего сверстника.

20 июня подозреваемые (14 и 15 лет) встретили пострадавшего на берегу реки Иня, где у них случился конфликт. В ходе потасовки нападавшие сначала распылили в лицо парню перцовый баллончик, затем избили его и нанесли несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Юноше своевременно оказали медицинскую помощь, он находится в больнице.