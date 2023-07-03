Двух российских подростков арестовали за нападение с ножом на сверстника

В Новосибирской области арестовали подростков за раненного ножом 15-летнего сверстника

В Новосибирской области задержали двух подростков за нападение на 15-летнего сверстника. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 июня подозреваемые (14 и 15 лет) встретили пострадавшего на берегу реки Иня, где у них случился конфликт. В ходе потасовки нападавшие сначала распылили в лицо парню перцовый баллончик, затем избили его и нанесли несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Раненному своевременно оказали медицинскую помощь, он находится в больнице. По решению суда злоумышленники арестованы.

14-летнего подозреваемого на время следствия отправили под домашний арест, его 15-летнего приятеля — в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.